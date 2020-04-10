Меган Маркл и принца Гарри ждут финансовые проблемы, считает эксперт

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10 апреля 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Фото: соцсети

Эксперт по делам британской королевской семьи считает, что коронавирус может повлечь серьезные экономические проблемы для принца Гарри и Меган Маркл. Он отметил, что пара несколько лет могла себе позволить жить без работы.

«В последние несколько лет они не зарабатывали на жизнь. Когда ты член королевской семьи, все твои расходы оплачиваются, но у тебя нет зарплаты. Им придется очень непросто, особенно в ближайшем будущем», - сказал эксперт.

Он добавил, что Гарри и Меган теперь будут самостоятельно оплачивать охрану для себя и маленького сына Арчи, что грозит им серьезными тратами. По предварительным данным, в год пара может потратить на безопасность порядка 370 миллионов рублей.