Меган Маркл привезла принца в США, но теперь ей придется его обеспечивать

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3 апреля 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Сosmo.ru

Фото: соцсети

Меган Маркл придется содержать своего супруга принца Гарри. Несколько дней назад пара полностью сложила с себя все королевские полномочия и стала финансово независимой.

И если бывшая актриса уже нашла для себя источник дохода, то ее муж пока не может зарабатывать самостоятельно. Дело в том, что пара перебралась в Соединенные Штаты, а Гарри не является гражданином этой страны. Таким образом, он не может найти себе там работу, пока не получит грин-карту. Оформление документа может занять около года. Тем временем Маркл заключила договор с Disney на озвучку документального фильма и уже получила деньги.

«Для нее всё сложилось идеально. Она вернулась в Голливуд с принцем, так еще и может выбирать, кем хочет работать и с кем общаться. Меган всегда мечтала о полноценном голливудском образе жизни и таком влиянии, которое у нее сейчас есть благодаря Гарри», - считает приближенный к паре источник.