В США, по примеру Канады, отказались оплачивать охрану принца Гарри и Меган Маркл

Ранее платить за безопасность принца Гарри, Меган Маркл и их сына отказались в Канаде, а теперь об этом заявили и в США. По всей видимости, знаменитой чете придется самостоятельно оплачивать охрану.
Стало известно, что внука британской королевы и его супругу не устроила жизнь в Канаде, и они переехали в США. Пара обосновалась в Лос-Анджелесе – неподалеку от мамы Меган Маркл и ее звездных друзей.
При этом переезд Гарри и Меган вызвал реакцию Дональда Трампа. Американский президент заявил, что не станет оплачивать обеспечение безопасности супружеской четы. По словам Трампа, "они должны сами платить".