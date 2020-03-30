В США, по примеру Канады, отказались оплачивать охрану принца Гарри и Меган Маркл

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30 марта 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: соцсети

Ранее платить за безопасность принца Гарри, Меган Маркл и их сына отказались в Канаде, а теперь об этом заявили и в США. По всей видимости, знаменитой чете придется самостоятельно оплачивать охрану.

Стало известно, что внука британской королевы и его супругу не устроила жизнь в Канаде, и они переехали в США. Пара обосновалась в Лос-Анджелесе – неподалеку от мамы Меган Маркл и ее звездных друзей.

При этом переезд Гарри и Меган вызвал реакцию Дональда Трампа. Американский президент заявил, что не станет оплачивать обеспечение безопасности супружеской четы. По словам Трампа, "они должны сами платить".