Bloomberg: военные США получат системы для противодействия спутникам России и Китая

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17 апреля 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

спутник, pixabay.com

СМИ сообщают, что космические силы США планируют к 2027 году купить 48 комплексов, предназначенных для создания помех в работе российских и китайских спутников связи в случае возможного конфликта.

Агентство Bloomberg в своем материале ссылается на интервью с подполковником Стивеном Брогэном, который является представителем центра по разработке и приобретению вооружений, входящего в структуру Космических сил США. Военнослужащий в беседе с журналистами уточнил, что упомянутые системы способны временно выводить из строя космические аппараты.

Речь идет о двух системах, разработкой которых занимается американская компания L3Harris.