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Маас рекомендовал не ждать от Китая компенсаций за коронавирус

, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Маас рекомендовал не ждать от Китая компенсаций за коронавирус
Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не следует ожидать от одного государства возмещения всех убытков, которые возникли в мире из-за пандемии коронавируса.

«Мне кажется относительно иллюзорным говорить о том, что эти деньги можно востребовать с Китая… Вера в то, что все расходы можно приписать одной стране, относительно иллюзорна», - заявил глава МИД Германии.

Он отметил, что каждая страна должна внести вклад в борьбу с последствиями пандемии. При этом министр призвал менять культурные привычки, которые могут стать причиной распространения болезней. В качестве примера он назвал рыбный рынок в Ухане.

АБ

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