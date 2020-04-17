США требуют от Китая финансового удовлетворения за коронавирус

Аргументы Недели → В мире 13+

17 апреля 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

Американские конгрессмены требуют, чтобы Китай заплатил за втягивание всего мира в глубокий экономический кризис в результате массового распространения коронавируса.



Как вариант, американцы хотели бы списания внешнего долга США, часть которого в ценных бумагах находится у правительства КНР. По состоянию на февраль - это 1 трлн в долларах США. Помимо финансовой компенсации власти США требуют от Китая полного раскрытия информации по коронавирусу. У американцев есть большие сомнения и по количеству жертв в Ухани, они могут быть сильно занижены. По данным сотовых компаний, после пандемии 20 млн китайских абонентов не вышли на связь. А китаеведам известно, что китаец не расстаётся с мобильным телефоном даже после смерти, его уносят в вечность вместе с любимым гаджетом.



Финансовые эксперты считают нереальным списание госдолга США ни Китаем, ни какой-либо другой страной. Кстати, Россия вложила в казначейские обязательства Минфина США 2 трлн долларов. Весь мир хранит в своих активах американские ценные бумаги на огромные суммы, и списание кому-либо хоть части долга просто обрушит рынок и подорвёт доверие к американской валюте.



Потерявшего на коронавирусе огромные суммы Китай американцы просто хотят добить политическими и экономическими способами, чтобы не дать ему вернуться в ряд второй мировой державы.



