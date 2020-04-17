В Китае мусульман пытают и насилуют в специально отведенных местах?

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17 апреля 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

По информации Human Right Watch, власти Китая на протяжении многих лет преследуют мусульманское население Синьцзян-Уйгурского автономного района, используя систему видеослежения с распознаванием лиц и лагеря «политического перевоспитания». Это тюрьмы, куда без суда и следствия помещают уйгуров, казахов, киргизов и других представителей тюркских меньшинств.

Причинами для отправки на перевоспитание могут стать проявление религиозной или культурной принадлежности; наличие родственников за границей; использование запрещенных мессенджеров; посещение мусульманских стран; запрос на получение гражданства другой страны. Бывшие узники лагерей рассказывают о жестоком обращении со стороны должностных лиц - о давлении, избиениях, пытках и изнасилованиях, слежке и принудительном труде.

Вернувшуюся в 2016 году из Казахстана уйгурку Турсунай полиция остановила на улице и без объяснения причин отправила в лагерь «на перевоспитание».

- Я плакала и кричала. Потом перестала - боялась надзирателей с оружием. Кроме них за нами следили видеокамеры. Они были повсюду. Записывали каждое наше движение: когда учили китайский язык, ели, когда спали. Из мечети к нам приходил мулла, говорил, что Бога нет, что религия — это зло и обман, - вспоминает женщина. - Каждый день надзиратели устраивали допросы. Они пытались выяснить, в каких запрещенных сообществах я состояла в Казахстане, с какими террористическими организациями связана. Мне нечего было ответить, поэтому меня били — в основном по животу и голове. Били так, что я не могла встать на ноги. У меня открылись обильные кровотечения. В июле 2017 года из-за того, что я постоянно теряла сознание, меня освободили.

Подобных свидетельств очень много. По оценкам ООН, в тюрьмах для мусульман может удерживаться до миллиона человек.