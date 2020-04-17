Шведская принцесса София стала медиком и будет помогать больным COVID-2019

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17 апреля 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Принцесса София. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Jonas EkstrÃ¶MerTt.jpg

В Швеции принцесса София решила внести личный вклад в борьбу с коронавирусом и устроилась работать в больницу медсестрой. Для этого представительнице монаршего семейства пришлось пройти экспресс-обучение.

Принцесса за три дня прошла краткосрочный курс обучения для медработников, после чего ее направили в больницу Софиахеммет в Стокгольме, передаёт Мир24. В ее должностные обязанности входит помощь врачам и медсестрам в приеме пациентов, а также решение административных задач.

На сегодняшний день в Швеции известно более чем о 12,5 тысячах зараженных коронавирусом, 1333 человека умерло.