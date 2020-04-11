Врач из Швеции озвучил «мрачный прогноз» по коронавирусу

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11 апреля 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Aftonbladet

фото: pixabay.com

Врач Ингве Густафсон обеспокоен, как развивается ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Швеции. По его словам, в ближайшее время страну ждут «ужасные цифры».

«В ближайшие недели мы увидим ужасные цифры. И многих из этих смертей можно было бы избежать», - высказал эксперт.

Густафсон отметил, что рост смертей может привести к снижению средней продолжительности жизни в Швеции. Кроме того, в источнике говорится, что настоящим рассадником «заразы» являются дома престарелых. Там зафиксировано 40% умерших от коронавируса в возрасте старше 70 лет, а у 121 из 313 жильцов его обнаружили.

«Сейчас есть риск, что люди будут умирать только потому, что остаются дома или в доме престарелых, где не могут получить адекватного лечения, хотя оно могло бы помочь им выжить», - пояснил Густафсон.

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