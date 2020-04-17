В Испании выздоровела 105-летняя женщина, которая заболела коронавирусом

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17 апреля 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Сообщается, что в Испании женщина в возрасте 105 лет выздоровела после заражения коронавирусом. Пациентку уже выписали из больницы города Мерида.

Пенсионерка была доставлена в госпиталь из дома престарелых с высокой температурой и проблемами с дыханием. Всего в медучреждении жительница провела три дня. Перед выпиской у нее взяли еще один анализ на COVID-19, который дал отрицательный результат.

У Эваристы Рубио Галан, матери шестерых детей, есть 16 внуков и 8 правнуков. В июле она собирается отпраздновать 106-й день рождения.

Ранее стало известно, что 188 068 случаев заражения коронавирусом нового типа было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране.