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В Испании за сутки число заразившихся коронавирусом возросло на 5,2 тысячи человек

, 14:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

В Испании за сутки число заразившихся коронавирусом возросло на 5,2 тысячи человек
pixabay.com

Стало известно, что 188 068 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Из них, за минувшие сутки - 5 252.

В четверг руководство страны сообщило о 182 816 инфицированных. Директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон объяснил рост числа заболевших тем, что власти начали задействовать серологический метод исследования для выявления заболевания.

В пятницу власти Италии опубликовали декрет. Согласному этому документу, регионы должны сообщить центральному правительству обо всех умерших от коронавируса нового типа вне зависимости от места, где была зафиксирована смерть.

Ранее в Хабаровском крае число заразившихся коронавирусом достигло 109 человек.

ЕЧ

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