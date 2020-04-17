Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае - 109 человек

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17 апреля 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Хабаровском крае число заразившихся коронавирусом достигло 109 человек. Известно, что все 18 новых заболевших - жители Хабаровска.

Среди новых пациентов ребенок 7 лет, пять человек моложе 45 лет, четыре жителя в возрасте от 45 до 65 лет и восемь старше 65 лет. Также трое из них находятся в тяжелом состоянии.

На утро пятницы, 17 апреля, в регионе зафиксирован 91 случай заболевания, трое скончались, 10 выздоровели.

Ранее в Санкт-Петербурге более чем у 100 медицинских работников диагностирован коронавирус нового типа.