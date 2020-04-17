В Санкт-Петербурге более чем у 100 медицинских работников подтвержден COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

17 апреля 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Сообщается, что в Санкт-Петербурге более чем у 100 медицинских работников диагностирован коронавирус. Об этом рассказали в городском комитете по здравоохранению.

По подсчетам, примерно каждый 15-й заразившийся COVID-19 в городе является врачом.

Всего в Питере к настоящему моменту выявлены 1 507 случаев заражения коронавирусом нового типа, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья.

Ранее в Орле в городской больнице им. С.П. Боткина умер первый пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус.