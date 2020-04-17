Трамп готов разогнать Конгресс. Такого в истории ещё не было

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17 апреля 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп грозит не только Китаю, но и Конгрессу США, который он намерен распустить на принудительные каникулы. Эта мера предусмотрена Конституцией США, но никогда не применяется на практике. Таким образом президент хочет наказать Конгресс за противодействие борьбе с коронавирусом на территории США.



По мнению Трампа, Конгресс виновен в том, что не утверждает кандидатов на вакантные должности в правительстве. А обезглавленные министерства не могут полноценно противостоять распространению коронавируса. Во время парламентских каникул Трамп сможет единолично назначать руководителей федеральных органов власти. На сегодняшний день таких вакантных должностей около 1 тысячи.



Но чтобы реализовать свою задумку, к которой ещё не прибегал ни один президент США, Трампу нужна чрезвычайная ситуация в стране. Это сложная по технике прохождения процедура и, возможно, Трамп просто попугивает конгрессменов.



Республиканцы в Конгрессе услышали президента и заявили о готовности оперативно утвердить только тех кандидатов, которые непосредственно связаны с борьбой с коронавирусом.



