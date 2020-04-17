В Эстонии число заболевших коронавирусом COVID-19 достигло 1459 человек

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17 апреля 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Эстонии за минувшие сутки возросло число заразившихся коронавирусом. Сейчас оно достигло 1459 человек.

Известно, что с 31 января в государстве было проведено более 37 тысяч тестов на коронавирус нового типа. В больнице находятся 129 пациентов, из них 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 38 человек, 145 жителей были выписаны из больниц.

Правительство Эстонии в связи с пандемией коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая.

Ранее в США более 4,5 тыс. жителей умерли за сутки из-за осложнений, вызванных COVID-19.