В США за минувшие сутки более 4,5 тыс. пациентов умерли из-за COVID-19

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17 апреля 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Сообщается: в США более 4,5 тыс. жителей умерли за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных коронавирусом нового типа. Известно, что в четверг число летальных исходов стало наибольшим с начала пандемии.

За 24 часа в Соединенных Штатах от COVID-19 скончался 4 591 человек. Общее число жертв к тому моменту составляло 32 916.

Отмечается: показатели, зафиксированные в четверг, более чем на 2 тысячи превысили предыдущий антирекорд смертности за сутки, установленный накануне. Так, в среду в стране были зафиксированы 2 569 летальных исходов.

К настоящему моменту из-за коронавируса в США умерли 33 268 пациентов, заразились более 671 тыс. человек.

Ранее французские ученые из Университета Экс-Марсель попытались выяснить, может ли погибнуть новый тип коронавируса SARS-CоV-2 при нагревании до 60 градусов.