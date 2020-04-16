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Медсестра в Британии: это страшно - люди умирают, а ты ничем не можешь им помочь

, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН-ТВ

Медсестра в Британии: это страшно - люди умирают, а ты ничем не можешь им помочь
pixabay.com

В Великобритании медсестра Джемма Луиз рассказала в Facebook, как за один день она держала за руку четырех больных, умирающих от коронавируса. Одному из пациентов было 40 лет.

Женщине очень больно, что последние часы своей жизни умирающие проводят не с близкими людьми и об их смерти медики вынужены сообщать семьям по телефону.  "Этот вирус просто разрушительный. Он нападает на столько органов в организме", - написала Джемма. А медики ничего не могут сделать, только поддерживать дыхание людей с помощью аппаратов ИВЛ и кислорода. Она призвала всех оставаться дома, ее очень "злит, что люди не могут следовать этому простому требованию, чтобы сохранить себя и свои семьи в безопасности".

НС

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