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Женщина соблюдала самоизоляцию три недели, но всё равно заразилась

, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Женщина соблюдала самоизоляцию три недели, но всё равно заразилась
Фото: pixabay.com

Женщина на протяжении трёх недель строго соблюдала все правила самоизоляции, однако все равно заразилась коронавирусом. Американка Рейчел Браммерт допустила одну оплошность, после чего врачи диагностировали у нее COVID-19.

Браммерт призналась, что последний раз выходила из дома в середине марта из-за поездки в аптеку. Тогда она соблюдала дистанцию и использовала индивидуальные средства защиты. Женщина даже попросила мужа переехать в другую комнату, чтобы снизить риски заражения. Продукты супруги Браммерт получали через курьеров, с которыми почти не контактировали.

Однако, принимая очередной заказ, Рейчел не стала надевать перчатки. Позже оказалось, что курьер была больна коронавирусом, который передался и женщине. «У меня никогда не было ничего подобного. Да, я болела гриппом. Но это не грипп. Это совсем другое чудовище», - поделилась Рейчел.

АБ

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