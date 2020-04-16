В каком случае инкубационный период COVID-19 длится дольше двух недель

Инкубационный период коронавирусной инфекции COVID-19 может быть более долгим, это зависит о способах заражения. В каких случаях он может длиться дольше двух недель, рассказала главный внештатный инфекциониста Минздрава Елена Малинникова.
Малинникова отметила, что если человек заразился коронавирусом не от другого человека, а непосредственно от животного, то в таком случае инкубационный период может затянуться.
«Сегодня инкубационный период объявлен как 2 недели, но более продолжительный срок мы можем видеть при характерной передаче вируса непосредственно от животных», - заявила специалист.