В Индии обнаружили новый тип коронавируса

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16 апреля 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Фото: pixabay.com

В Индии обнаружили у летучих мышей новый тип коронавирусной инфекции под названием BtCoV. Отмечается, что зараженные рукокрылые обитают на севере страны в штате Химачал-Прадеш, а также в Тамилнаде и в Керале.

Эксперты отмечают, что в рамках исследования были проверены 25 ночных крыланов и летучих лисиц. Вирусолог Прягьи Ядав подчеркнула, что вирус BtCoV не связан с нашумевшим COVID-19, из-за которого была объявлена пандемия.

Специалист также уточнила, что в настоящий момент остается неизвестно, несет ли новый тип коронавируса угрозу для здоровья и жизни человека. Чтобы это установить, требуется ряд дополнительных исследований.