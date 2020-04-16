В России прокомментировали готовность Вашингтона отправить в РФ аппараты ИВЛ

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16 апреля 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дональд Трамп. Фото: соцсети

В российском Министерстве иностранных дел оценили заявление Вашингтона о том, что Соединенные Штаты готовы поставить в Россию аппараты для искусственной вентиляции легких.

«Мы с признательностью воспринимаем подтверждение американской стороны предоставить нам такое содействие, если в этом возникнет потребность… Я думаю, это вполне естественный отклик на вызов времени, и сюда не следует примешивать какую-либо политику», - сказал замглавы МИД Сергей Рябков. Он отметил, что подобный шаг показывает ответственный настрой США в борьбе с коронавирусом.

Рябков добавил, что когда помощь требовалась Соединенным Штатам, Россия с готовностью ее предоставила.