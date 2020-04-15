Коронавирус в США: несколько причин катастрофы

Аргументы Недели → В мире 13+

15 апреля 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

По количеству заболеваний и смертей от COVID-19 США уверенно занимает первое место в мире. Количество зараженных исчисляется сотнями тысяч, а умерших – десятками тысяч. По всем 50 штатам этой страны объявлено не имеющее прецедента положение национальной катастрофы.

Американцам не перестают сообщать о пользе гигиены и соблюдения социальной дистанции. Эксперты же пытаются разобраться в причинах сложившейся ситуации, при которой более четверти заболевших в мире приходится именно на США.

Среди этих причин, называется неэффективность демократии, в том случае, когда необходимо принятие жестких мер. Карантин вроде бы введен, но можно посещать родственников и друзей, прогуливаться, ездить в магазины.

В стране также очень много этнических групп, условия жизни которых весьма неоднородны. Появляется множество данных, согласно которым эпидемия затронула, прежде всего, представителей этнических меньшинств. В этом отношении показательна информация о распространении коронавируса по районам Нью-Йорка, недавно опубликованная газетой New York Times. Самый мощный удар пришелся на Квинс: 12 заболевших на 1 тысячу человек. Там доля латиноамериканцев в общем населении равна 37%, выходцев из стран Азии – 22% и афроамериканцев – 14%. Потомки европейских переселенцев здесь составляют абсолютное меньшинство.

Дональда Трампа упрекают за то, что вместо реформы архаичной системы здравоохранения власть увлеклась перспективами сооружения стены на границе с Мексикой. У среднего американца есть шансы на то, что ему окажут качественную медицинскую помощь, если он в состоянии оплатить дорогую страховку, да еще и взять часть расходов на себя (а это чаще всего не одна тысяча долларов). По данным Kaiser Family Foundation, страховками от работодателей обеспечено примерно 49% американцев. Остальные же - малоимущие, официально неработающие и нелегалы - страдающие гипертонией, астмой и прочими заболеваниями, автоматически попадают в группу риска. Шансов на выживание у них в период пандемии не так уж много.