В США выяcнили личность «нулевого пациента» c COVID-19 из Уханя

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16 апреля 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник раскрыли подробности заражения «нулевого пациента» с коронавирусом нового типа в Ухане. Отмечается, что собеседник видел соответствующие документы и знаком «с деталями ранних действий правительства Китая».

В материале говорится, что «нулевой пациент» работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, где заразился от летучей мыши, а потом заболевание распространилось среди местных жителей.

Однако источник утверждает, что ситуация с COVID-19 может стать «самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен». Автор добавил, что на рынке, где якобы появилась новая инфекция, никогда не было летучих мышей, а власти просто хотели отвлечь внимание от лаборатории.

При этом Китай не стремился создать «биологическое оружие», а просто хотел показать свои возможности в борьбе с вирусами.