Бродячие собаки могли стать посредниками в распространении коронавируса

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16 апреля 2020, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvzvezda.ru

Фото: Pixabay

Ученые Университета Оттавы пришли к выводу, что коронавирус мог передаться от летучих мышей человеку через бродячих собак.

По мнению исследователей, бактерии, попав в кишечник собак, могли спровоцировать эволюцию вируса, который «научился избегать иммунного ответа у людей, а через некоторое время передался человеку».

В качестве доказательства приводится исследование 1252 полноразмерных геномов коронавирусов, среди которых предшественник COVID-19 – коронавирус летучей мыши BatCoV RaTG13. Как выяснилось, он совпадает с нынешним видом коронавируса на 96%.

По мнению канадских ученых, вирус, вероятно, мутировал в кишечнике собак, именно поэтому у многих больных коронавирусом наблюдается расстройство желудка.

Ранее сообщалось, что медики назвали предшествующий кашлю и лихорадке симптом коронавируса COVID-19.