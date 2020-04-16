Число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило 30 тысяч

На территории США в общей сложности скончались более 30 тысяч человек. Такие данные представил университет Джона Хопкинса.
К утру 16 апреля в Штатах зарегистрировали 30 826 смертей. В целом по стране отмечено 637 716 случаев заражения, более 52,5 тысяч человек выздоровели.
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Нью-Йорке – число погибших здесь приближается к 11 тысячам. Штат Нью-Йорк также лидирует среди прочих по количеству зараженных – здесь зафиксировано более 214 тысяч случаев коронавируса.
Ранее США обвинили Россию в эпидемиях и развале американской науки.