Число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило 30 тысяч

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16 апреля 2020, 07:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

На территории США в общей сложности скончались более 30 тысяч человек. Такие данные представил университет Джона Хопкинса.

К утру 16 апреля в Штатах зарегистрировали 30 826 смертей. В целом по стране отмечено 637 716 случаев заражения, более 52,5 тысяч человек выздоровели.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Нью-Йорке – число погибших здесь приближается к 11 тысячам. Штат Нью-Йорк также лидирует среди прочих по количеству зараженных – здесь зафиксировано более 214 тысяч случаев коронавируса.

Ранее США обвинили Россию в эпидемиях и развале американской науки.