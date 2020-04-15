США обвинили Путина в эпидемиях и развале американской науки

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15 апреля 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chervonec-001.livejournal.com

Правило западной демократии: "Если у вас кризис, эпидемия, стихийное бедствие или ещё какая-нибудь катастрофа - валите всё на президента России". The New York Times обвинила Владимира Путина в "десятилетней дезинформации в сфере здравоохранения", которая якобы "посеяла панику в США и способствовала распространению смертельных болезней".

Таблоид, пишет, что после анализа множества интервью, статей, новостных репортажей, «российских документов», твитов и телешоу эксперты издания пришли к выводу: президент России якобы «распространяет дезинформацию по вопросам личного здоровья уже более десяти лет».

Эти неназванные «эксперты», считают, что цель Москвы якобы «состоит в том, чтобы изобразить американских чиновников преуменьшающими опасность и создающими серьезную угрозу общественной безопасности».

Теперь, считает издание, «российские тролли» якобы распространяют фейки о коронавирусе. The New York Times приводит слова Леи Габриэль, руководителя Центра глобального взаимодействия Госдепартамента, который занимается борьбой с дезинформацией. Она заявила 5 марта на слушаниях в Сенате, что Москва якобы «ухватилась за вспышку коронавируса как за новую возможность посеять хаос и раскол», чтобы «воспользоваться кризисом здравоохранения, когда люди напуганы».

«Задействована вся экосистема российской дезинформации», – подчеркнула она, добавив, что фейки как будто распространяют «российские государственные сайты, официальные государственные СМИ, а также рой фальшивых аккаунтов в соцсетях».

П.С.

И как же Путин дезинформировал? Каждому американцу говорил, что медицины нет или заставлял частных врачей США завышать цены на лечение и отказывать в нем без страховки? Путин виноват в том, что медицина недоступна для американцев, что койко-место в сутки стоит 1500 USD, что жителей США вынуждены хоронить на безымянных братских могилах, что в американских госпиталях нет масок и халатов? Потратив несколько тысяч $ на рекламу в Фейсбуке Путин выбрал американцам президента, медицину всю разрушил? Что ж у них за океаном за страна то такая?

А ещё, "путинский" Росатом, совершенствуя и совершенствуя свои центрифуги по обогащению урана (ныне поколение 9+) довел атомную промышленность США до того, что с 2013 года, после закрытия газодиффузионного завода в Падьюке, США не располагает собственными мощностями по обогащению урана.

Если серьёзно, то дискредитировать можно только то, что заслужило дискредитации. Ситуация в здравоохранении США вовсе не результат работы России (глупо вообще говорить об этом), это плоды времён президентства сноба и зазнайки Б.Х.Обамы - уж слишком долго он любовался перед зеркалом, рассуждая об исключительности американской нации.

Думаю, основной дезинформацией американцев занимался Голливуд. Ему помогали в этом многочисленные советники и президенты США.

В уши и афроамериканцев, реднеков и клерков постоянно лилось: "Мы самые крутые, мы - богоизбранные, мы - суперы во всем, везде и всегда..." На экранах мускулистые или (и) лысоголовые парни спасали Америку, мир и Вселенную.... Взрывали астероиды, изничтожали пришельцев, на коленках мастерили супербомбы и из индейских цветочков получали вакцину или противовирусный эликсир....

И тут пришел китайский северный зверь-песец... Мир оказался примерно таким, каким он был 11.09.2001, внезапным и безжалостным. Для которого американские ценности вообще ничего не стоят и не значат вместе с их мстителями-спасателями.

И Америка испугалась. Потому что в фильмах, как правило, хэппи-энд и все выздоравливают за 5 минут, а в реале - соседей упаковывают в белые пакеты, навсегда.