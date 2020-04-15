Билл Гейтс прокомментировал решение Дональда Трампа остановить финансирование ВОЗ

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15 апреля 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели» ]

Билл Гейтс, Qin Lang, globallookpress.com

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На фоне пандемии коронавируса Трампа возмутило, что США тратят огромные деньги на финансирование ВОЗ, но в организации уделяют основное внимание Китаю, а не США. Сегодня стало известно, что глава Белого дома перекрыл финансирование ВОЗ, «пока они расследуют свои ошибки».

Билл Гейтс считает, что «приостановка финансирования ВОЗ во время мирового кризиса в области здравоохранения настолько опасна, насколько это звучит».

«Организации удается замедлить распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, и, если их работа остановится, никакая другая организация не сможет заменить их», – написал в Twitter знаменитый во всем мире бизнесмен.