В Италии за сутки зафиксировано 2 667 новых случаев заражения коронавирусом

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15 апреля 2020, 20:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Известно, что в Италии число новых случаев заражения коронавирусом сохраняется ниже 3 тыс. за сутки. Суточный прирост составил 2 667, общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 165 тысяч.

При этом число летальных исходов за минувшие сутки достигло 578. Всего количество жертв эпидемии в стране возросло до 21 645 пациентов.

Как отметил глава департамента Анджело Боррелли, снижается число госпитализаций, освобождаются места в отделениях интенсивной терапии.

Ранее в Италии умерло 120 врачей, которые заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.