В Италии от коронавируса умерло 120 врачей

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15 апреля 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Италии умерло 120 врачей, которые заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом обзее количество инфицированного медперсонала в стране составляет 10% от общего числа заболевших.

«Мы более не можем позволить себе, чтобы наши врачи, наши медработники отправлялись на борьбу против вируса с голыми руками. Это неравный бой, который наносит ущерб нам, гражданам, всей стране», - сказал президент национальной федерации медиков Филиппо Анелли.

Причиной высокого уровня заражение медперсонала называют серьезные ошибки в организации работы больниц и других медицинских учреждений во время эпидемии.