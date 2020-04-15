Коронавирус может вернуться в 2022 году, заявляют ученые

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15 апреля 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Ученые из США составили компьютерную модель распространения COVID-19 на ближайшие 5 лет. Согласно результатам, в 2022 году может произойти повторная вспышка заболеваемости.

Исследователи считают, что коронавирус может стать сезонной болезнью, которая усиливается в холодное время года. При этом к 2022 году может вновь возникнуть необходимость в социальном дистанцировании во избежание переполнения больниц.

«Мы обнаружили, что одноразовые меры социального дистанцирования, вероятно, будут недостаточными для поддержания заболеваемости SARS-CoV-2 в пределах возможностей интенсивной терапии в Соединенных Штатах», - считают авторы исследования.