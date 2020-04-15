12 граждан Китая вернулись из России на родину с коронавирусом

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15 апреля 2020, 07:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: Pixabay

В китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, коронавирус выявили еще у 12 граждан КНР, вернувшихся из России. Все они пересекли пункт пропуска «Пограничный - Суйфэньхэ».

По данным комитета по вопросам здравоохранения провинции, в регионе зарегистрировано 340 ввозных случаев коронавирусной инфекции. Причем, в Китай коронавирус попадает не только из России – в единичных случаях COVID-19 ввезли из Италии и Японии.

Власти КНР временно закрыли пассажирский коридор в пункте пропуска «Пограничный - Суйфэньхэ» 7 апреля, спустя два дня временно приостановили пассажирское сообщение через пункт пропуска «Маньчжурия - Забайкальск». Тем не менее, у некоторых возвратившихся на родину граждан Китая практически ежедневно выявляют коронавирусную инфекцию.