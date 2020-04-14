Зеленский подтвердил сведения о 100 заражениях коронавирусом в Киево-Печерской Лавре

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14 апреля 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.ru

Michael Kudryavtsev/Russian Look

Киевская горгосадминистрация закрыла на карантин Киево-Печерскую лавру, в которой были выявлены около 100 случаев заражения Covid-19. Президент Украины Владимир Зеленский это подтвердил.

Скончались два человека. Сейчас территория Киевской лавры заблокирована полицией, которая не впускает и не выпускает людей за периметр.

Депутат Верховной Рады и экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в соцсети призвал власти отобрать у Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. Он считает, что Московская церковь стала крупнейшим рассадником коронавируса на Украине.