Зеленский считает, что ситуация с коронавирусом на Украине стабилизировалась

Аргументы Недели → В мире 13+

14 апреля 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, и резкого скачка заболеваемости не произошло благодаря сознательности украинцев.

Такой вывод Зеленский сделал, проанализировав статистику заболевших в стране в последние дни. Но, как отметил президент Украины в своем Telegram-канале, расслабляться рано и опасно.

Ранее известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в своем видеоблоге объяснил, почему на Украине все больше молодых людей заражаются COVID-19.