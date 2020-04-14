Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Зеленский считает, что ситуация с коронавирусом на Украине стабилизировалась

, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский считает, что ситуация с коронавирусом на Украине стабилизировалась
Kremlin Pool/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, и резкого скачка заболеваемости не произошло благодаря сознательности украинцев.

Такой вывод Зеленский сделал, проанализировав статистику заболевших в стране в последние дни. Но, как отметил президент Украины в своем Telegram-канале, расслабляться рано и опасно.

Ранее известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в своем видеоблоге объяснил, почему на Украине все больше молодых людей заражаются COVID-19. 

НС

Здоровье

Врачи назвали требующий безотлагательного вызова скорой помощи симптом COVID-19

Врачи назвали требующий безотлагательного вызова скорой помощи симптом COVID-19

Медицинские специалисты, работающие в Великобритании, назвали симптом коронавируса, который требует безотлагательного вызова скорой помощи. Об этом говорится в материале, размещенном в интернете.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью