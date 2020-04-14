Коронавирус в Японии: режим ЧС ожиданий не оправдал

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14 апреля 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

фото: соцсети

На прошлой неделе в семи префектурах Японии из-за угрозы распространения коронавируса премьер-министром страны Синдзо Абэ объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

В первые три дня после введения режима ЧС в Токио поток пассажиров в метро сократился на 60 с лишним процентов. Тем не менее, вчера правительство Японии констатировало тот факт, что в целом ему пока не удается убрать людей с улиц и из транспорта. Речь идет о том, чтобы сократить контакты между людьми в зоне ЧС на 70 или, лучше, на 80 процентов. Только это, как здесь считают, может дать ощутимый результат.

Правительство намерено снова требовать от частного бизнеса немедленного перевода сотрудников на удаленный формат работы. Конечно, в тех случаях, когда это возможно.

Пока же цифры выявленных заражений и смертей немного, но неуклонно нарастают, хотя, при этом, и серьезно уступают статистике США, Италии и Испании. За минувшие сутки в Японии умерли четыре человека, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены менее сотни пациентов.