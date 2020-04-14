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Более 26 тысяч медиков заразились COVID-19 в Испании

, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Более 26 тысяч медиков заразились COVID-19 в Испании
врач, pixabay.com
Во вторник, 14 апреля, стало известно, что на территории Испании с начала эпидемии коронавирусом нового типа заразились более 26 тысяч медиков. Об этом сообщили сегодня в минздраве страны.
 
Директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон уточнил, что общее количество заразившихся COVID-19 медиков в стране достигло 26 672. Многие из них уже вылечились и вернулись к работе.
 
Известно, что от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, в Испании скончались 28 врачей, медсестер, медбратьев, а также санитаров.
ЕТ

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