Более 26 тысяч медиков заразились COVID-19 в Испании

Во вторник, 14 апреля, стало известно, что на территории Испании с начала эпидемии коронавирусом нового типа заразились более 26 тысяч медиков. Об этом сообщили сегодня в минздраве страны.

Директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон уточнил, что общее количество заразившихся COVID-19 медиков в стране достигло 26 672. Многие из них уже вылечились и вернулись к работе.