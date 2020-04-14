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Вице-премьер Испании вылечилась от коронавируса нового типа

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Вице-премьер Испании вылечилась от коронавируса нового типа
вице-премьер Испании Кармен Кальво, Jorge Sanz/Keystone Press Agency
Зампредседателя испанского правительства Кармен Кальво вылечилась от коронавируса нового типа. Вице-премьер сообщила, что ей удалось преодолеть COVID-19, вследствие чего скоро она вернется к работе.
 
Кармен Кальво выразила благодарность всем, кто поддерживал ее в непростые времена. Вице-премьер Испании подчеркнула, что вместе граждане страны смогут остановить распространение коронавирусной инфекции.
 
Напомним, 22 марта Кальво была госпитализирована с диагнозом респираторная инфекция. Впоследствии анализы подтвердили наличие у нее COVID-19. 26 марта пациентка была выписана из больницы и начала работать из дома.
ЕТ

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