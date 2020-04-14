Лидер турецкой партии скончался от COVID-19

Лидер Независимой партии Турции, известный в стране писатель и экономист Хайдар Баш скончался от коронавируса нового типа. Ранее сообщалось, что 73-летний мужчина был доставлен в больницу.

В минувший понедельник состояние Баша ухудшилось, вследствие чего врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики сделали все возможное, однако не смогли спасти жизнь политика и экономиста, заболевшего COVID-19

Отметим, что Хайдар Баш был основоположником модели национальной экономики, которая, по его мнению, являлась альтернативой капитализму и способом освобождения человечества от экономического угнетения. Его концепцию перевели на английский, русский, немецкий, азербайджанский и персидский языки.