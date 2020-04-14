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Лидер турецкой партии скончался от COVID-19

, 12:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лидер турецкой партии скончался от COVID-19
анализ крови, pixabay.com
Лидер Независимой партии Турции, известный в стране писатель и экономист Хайдар Баш скончался от коронавируса нового типа. Ранее сообщалось, что 73-летний мужчина был доставлен в больницу.
 
В минувший понедельник состояние Баша ухудшилось, вследствие чего врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики сделали все возможное, однако не смогли спасти жизнь политика и экономиста, заболевшего COVID-19.
 
Отметим, что Хайдар Баш был основоположником модели национальной экономики, которая, по его мнению, являлась альтернативой капитализму и способом освобождения человечества от экономического угнетения. Его концепцию перевели на английский, русский, немецкий, азербайджанский и персидский языки.
 
 
 
 
 
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Публикация от Prof. Dr. Haydar Baş (@profdr.haydarbas)2 Апр 2020 в 12:40 PDT

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