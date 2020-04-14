Врач объяснила, как определить пик заболеваемости коронавирусом в России

Галина Кожевникова уточнила, что при подобной динамике уже через четыре или пять дней можно говорить о вероятном выходе на плато заболеваемости коронавирусом нового типа.

Ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки на территории России выявили 2774 новых случая заражения коронавирусом нового типа.