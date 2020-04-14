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Врач объяснила, как определить пик заболеваемости коронавирусом в России

, 11:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Врач объяснила, как определить пик заболеваемости коронавирусом в России
лаборатория, pixabay.com
Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова во вторник рассказала, как определить приближение пика заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации.
 
Эксперт уточнила, что на пике несколько дней должен полностью отсутствовать рост новых случаев заражения.
 
Галина Кожевникова уточнила, что при подобной динамике уже через четыре или пять дней можно говорить о вероятном выходе на плато заболеваемости коронавирусом нового типа.
 
Ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки на территории России выявили 2774 новых случая заражения коронавирусом нового типа.
ЕТ
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