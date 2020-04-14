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Количество зараженных COVID-19 в мире превысило 1,8 млн человек

, 14:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество зараженных COVID-19 в мире превысило 1,8 млн человек
градусник, перчатки, pixabay.com
Днем во вторник, 14 апреля, стало известно, что количество людей, зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,8 миллиона человек. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
 
Согласно последней информации ВОЗ, общее число заболевших коронавирусом нового типа достигло к настоящему моменту 1 812 734 человек. Подчеркивается, что жертвами COVID-19 в разных местах планеты стали 113 675 человек.
 
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции в мире.
ЕТ

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