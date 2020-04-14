Инфекционист рассказал о работе со штаммом COVID-19, привезенным в Россию из США

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14 апреля 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, pixabay.com

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил, что в Россию из США привезли штамм COVID-19 и рассказал о существующей в настоящий момент практике работы над вакциной.

По словам врача иммунолога-аллерголога и инфекциониста, нет ничего удивительного в том, что штамм COVID-19 поступил в Россию из США. В беседе с Радио Sputnik Георгий Викулов уточнил, что существует научное сотрудничество, не имеющее никаких границ.

Эксперт подчеркнул, что в России могут быть проведены вирусологические, эпидемиологические, иммунологические исследования или же тесты, в рамках которых будут оцениваться мутационные способности возбудителя коронавирусной инфекции. Кроме того, специалисты будут конструировать вакцину, проводить доклинические и клинические испытания. В создание вакцины могут быть вовлечены ученые из разных стран.