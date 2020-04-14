ВОЗ предостерегла врачей от применения прививки БЦЖ против коронавируса COVID-19

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14 апреля 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегла врачей всего мира от применения прививки БЦЖ против коронавируса COVID-19. Эксперты ВОЗ пояснили, что на данный момент «нет свидетельств того, что вакцина Бацилла Кальмета - Герена (БЦЖ) защищает людей от инфицирования вирусом, вызывающим COVID-19.

Сейчас, когда в мире более двух миллионов человек заразились коронавирусной инфекцией, врачи и учёные предположили, что прививка от туберкулеза (вакцина БЦЖ), возможно, может защитить от коронавируса. В США эпидемиологи провели исследование и предположили, что вакцина БЦЖ снижает риск заражения и тяжелых осложнений COVID. Учёные рассматривают версию, что в тех странах, где делают прививку от туберкулеза, уровень заражения коронавирусом ниже.

В ВОЗ рассказали о проходящих в настоящее время двух клинических испытаниях. Эксперты организации оценят результаты тестов, когда они будут получены.

Пока нет подтвержденной информации того, что вакцина от туберкулеза защищает людей от новой инфекции, применять БЦЖ в борьбе с COVID не рекомендуется.