Из Бангкока в Новосибирск вылетел самолет с 190 россиянами на борту

Из Бангкока в Новосибирск во вторник вылетел самолет авиакомпании S7 с российскими туристами, застрявшими в Таиланде из-за введения ограничительных мер в связи с коронавирусом нового типа.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин уточнил, что на борту воздушного судна находятся более 190 россиян. Самолет поднялся в воздух в 12.52 по местному времени (08.52 по Москве).