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Из Бангкока в Новосибирск вылетел самолет с 190 россиянами на борту

, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Из Бангкока в Новосибирск вылетел самолет с 190 россиянами на борту
самолет, pixabay.com
Из Бангкока в Новосибирск во вторник вылетел самолет авиакомпании S7 с российскими туристами, застрявшими в Таиланде из-за введения ограничительных мер в связи с коронавирусом нового типа.
 
Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин уточнил, что на борту воздушного судна находятся более 190 россиян. Самолет поднялся в воздух в 12.52 по местному времени (08.52 по Москве). 
 
Подчеркивается, что сегодня утром еще раз уточнялись списки пассажиров. Несколько человек не явились на стойку регистрации, а еще некоторое число пассажиров было зарегистрировано на рейс сверх списка – это было согласовано с соответствующими инстанциями в России. В самолете почти не осталось свободных мест.
ЕТ
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