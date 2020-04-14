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Гражданам Чехии позволили покидать страну по уважительным причинам

, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Гражданам Чехии позволили покидать страну по уважительным причинам
Прага, pixabay.com
Гражданам Чехии со вторника, 14 апреля, позволили покидать страну по уважительной причине. В целом на территории республики по-прежнему действует запрет на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса.
 
Подчеркивается, что жителям Чехии разрешили выезжать из страны, если это связано с работой, посещением родственников или врачей.
 
Уточняется, что после возвращения на родину из-за границы граждане обязаны пройти двухнедельный карантин. Кроме того, карантин должны соблюдать выезжающие за границу работники чешских медицинских служб.
ЕТ
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