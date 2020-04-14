Гражданам Чехии позволили покидать страну по уважительным причинам

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О необычных историях с пациентами больницы в Коммунарке, с выявленным у них COVID, поделился волонтер
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14 апреля 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
О необычных историях с пациентами больницы в Коммунарке, с выявленным у них COVID, поделился волонтер
Алексей Надёжин
Елена Середа
Виктор Мартынюк
Олег Фочкин
Ульяна Меньшикова
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