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Лукашенко подписал соглашения с Евросоюзом об упрощении визового режима

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лукашенко подписал соглашения с Евросоюзом об упрощении визового режима
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press
Глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашение с ЕС об упрощении визового режима, а также о реадмиссии. Документы опубликованы на Национальном правовом интернет-портале республики.
 
Ранее Белоруссия и Евросоюз подписали ряд документов об упрощении визового режима и о реадмиссии лиц, пребывающих без соответствующего разрешения. Лукашенко ратифицировал соглашение между Минском и Брюсселем, достигнутое 8 января 2020 года.
 
Данное решение предполагает взаимное снижение стоимости виз с 60 до 35 евро, причем возможный срок пребывания вырастет в два раза – до 180 дней в год. Предполагается, что после вступления документа в силу страны Европейского Союза будут выдавать гражданам Белоруссии больше долгосрочных виз.

 

 
ЕТ
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