Лукашенко подписал соглашения с Евросоюзом об упрощении визового режима

Глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашение с ЕС об упрощении визового режима, а также о реадмиссии. Документы опубликованы на Национальном правовом интернет-портале республики.

Ранее Белоруссия и Евросоюз подписали ряд документов об упрощении визового режима и о реадмиссии лиц, пребывающих без соответствующего разрешения. Лукашенко ратифицировал соглашение между Минском и Брюсселем, достигнутое 8 января 2020 года.