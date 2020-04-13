Лукашенко заявил, что в Белоруссии еще никто не умер от коронавируса

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13 апреля 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что люди умирают от «букета хронических болезней», к которым добавляется COVID-19.

«У нас чисто от коронавируса ни один человек не умер», — заявил он.

Белорусский лидер заявил, специалисты Всемирной организации здравоохранения убедились в этом сами. По его словам, граждане умирают от сердечно-сосудистой недостаточности, сахарного диабета, легочной недостаточности и т.д.

«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были», – заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в Пасху будет в церкви, несмотря на пандемию.