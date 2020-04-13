Лукашенко заявил, что в Пасху будет в церкви, несмотря на пандемию

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13 апреля 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в стране не станут препятствовать верующим в их желании посетить церкви и храмы на пасхальной неделе.

«Еще раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем... Кто хочет, тот помолится, сходит в храм. Я буду в церкви. Это моя традиция. Я редко бываю, но на Рождество и Пасху я всегда в церкви», - сказал Лукашенко.

При этом он призвал священнослужителей не оставлять людей в храмах надолго. Президент Белоруссии посоветовал проводить все проповеди на улице, а также организовать на открытом воздухе место для освящения куличей и яиц.