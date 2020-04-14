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Количество заболевших коронавирусом в Германии превысило 125 тысяч

, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество заболевших коронавирусом в Германии превысило 125 тысяч
анализ крови, pixabay.com
За минувшие сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Германии увеличилось на 2082 и достигло 125 098 человек. Об этом сообщил Институт Роберта Коха.
 
Согласно последней информации, за прошедшие 24 часа в Германии скончались 170 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Общее число летальных исходов в стране к настоящему моменту достигло 2969.
 
Врачи также уточняют, что от заражения коронавирусом нового типа с начала эпидемии вылечились 68 200 человек, прирост достиг 3,6 тысячи человек за сутки.
ЕТ
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