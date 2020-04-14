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В Индии число заразившихся COVID-19 превысило десять тысяч

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Индии число заразившихся COVID-19 превысило десять тысяч
перчатки, градусник, pixabay.com
Количество заразившихся коронавирусом нового типа на территории Индии составило 10363 человека. Согласно последней информации, за сутки данный показатель увеличился более чем на 1,2 тысячи человек.
 
В министерстве здравоохранения и семейного благополучия уточнили, что сейчас в Индии 8988 человек, проходящих лечение, 339 погибших и 1035 вылечившихся. Кроме того, известно об одном зараженном COVID-19, который уехал из страны.
 
Ранее власти Индии на фоне пандемии коронавируса нового типа ввели режим изоляции на 21 день – до 14 апреля.
ЕТ
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