В Индии число заразившихся COVID-19 превысило десять тысяч

Количество заразившихся коронавирусом нового типа на территории Индии составило 10363 человека. Согласно последней информации, за сутки данный показатель увеличился более чем на 1,2 тысячи человек.

В министерстве здравоохранения и семейного благополучия уточнили, что сейчас в Индии 8988 человек, проходящих лечение, 339 погибших и 1035 вылечившихся. Кроме того, известно об одном зараженном COVID-19, который уехал из страны.