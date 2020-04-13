В Чехии нудистов попросили не забывать про защитные маски

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13 апреля 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

В Чехии сотрудники полиции напомнили нудистам из города Лазне Богданецза, что на пляжах необходимо носить защитные маски и не забывать соблюдать дистанцию в полтора метра.

Стражи правопорядка обнаружили, что многие любители позагорать без одежды пренебрегают не только купальниками, но и защитными масками. «Граждане имеют право находиться без одежды в специально отведенных местах, но они должны прикрывать нос и рот и не собираться в количестве, превышающем дозволенное», - предупредили в полиции.

На сегодняшний день в Чехии зафиксировано свыше 6 тысяч больных коронавирусом, 143 человека погибли.