В ВОЗ считают, что от коронавируса не избавиться без вакцины

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что остановить распространение коронавирусной инфекции можно лишь с помощью вакцины.
Он заявил, что благодаря вакцине наконец удастся прервать передачу коронавирусной инфекции. При этом нынешние ограничительные меры позволяют лишь замедлить скорость заражения. Из-за этого их нельзя резко отменять.
«Это означает, что меры контроля следует отменять очень медленно, сохраняя контроль. Это не может произойти одномоментно», - сказал Гебрейесус.
Также он добавил, что коронавирус в десять раз смертоноснее свиного гриппа и распространяется гораздо быстрее.