В ВОЗ считают, что от коронавируса не избавиться без вакцины

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13 апреля 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что остановить распространение коронавирусной инфекции можно лишь с помощью вакцины.

Он заявил, что благодаря вакцине наконец удастся прервать передачу коронавирусной инфекции. При этом нынешние ограничительные меры позволяют лишь замедлить скорость заражения. Из-за этого их нельзя резко отменять.

«Это означает, что меры контроля следует отменять очень медленно, сохраняя контроль. Это не может произойти одномоментно», - сказал Гебрейесус.

Также он добавил, что коронавирус в десять раз смертоноснее свиного гриппа и распространяется гораздо быстрее.